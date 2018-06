Dit zijn eerste beelden seizoensfinale 'Familie'

Hoe ver gaan Emma en Guido in de strijd om hun dochters? En wat is Lucas, de biologische vader van Mila, van plan? Herstelt Hanne van haar zware aanrijding? Neemt Stan alsnog wraak op Evy en Maarten? Worden Stefanie en Ayo definitief uit elkaar gerukt? En hoe evolueert de relatie tussen Lars, Marie, Véronique en Mathias? Eén ding is zeker: er staan de Familie-kijkers nog twee ultraspannende weken te wachten. Op vrijdag 29 juni 2018 valt het doek over het 27ste seizoen. Dat gebeurt naar goede gewoonte met een knaller van een dubbelaflevering, die gevuld is met intriges, bloedstollende momenten en verrassende twists.

In de sneak peek die zopas werd verspreid lijken vooral de stoppen van Stan helemaal door te slaan. Maar wat is hij precies van plan? En op wie richt hij zijn pijlen?

Seizoensfinale van Familie, op vrijdag 29 juni 2018 om 20.35 uur bij VTM.

Bekijk en deel de eerste beelden van de seizoensfinale nu al via deze gegevens.