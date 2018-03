Dit zijn de zeven meest bekeken films van 2017

De film ‘Beauty & the Beast’ van The Walt Disney Company was met 768.538 bezoekers in 2017 de meest bezochte film in de Belgische bioscoopzalen. ‘Despicable Me 3’ en ‘Star Wars: The Last Jedi’ vullen de top drie aan.

De computeranimatiefilm ‘Beauty & the Beast’ ontving vandaag de 'Belgian Big Screen Award 2017'. De prijs wordt al voor het derde jaar op rij uitgereikt aan de meest succesvolle bioscoopfilm van het afgelopen jaar.

Na 'Beauty and the Beast', waren 'Despicable Me 3' en 'Star Wars: The Last Jedi' de meest bezochte bioscoopfilms in 2017. Dit keer trokken de zeven best bezochte films van 2017 elk meer dan een half miljoen bioscoopbezoekers. Dat blijkt uit cijfers van Cinedata (die de marktcijfers beheert), FCB (de federatie van Cinema's) en VFDB (de vereniging van Filmdistributeurs).

Dit is de volledige top zeven:

1. Beauty and the Beast

2. Despicable Me 3

3. Star Wars: The Last Jedi

4. Fast & Furious 8

5. Pirates of the Caribbean: Salazar's Revenge

6. Fifty Shades Darker

7. The Boss Baby

