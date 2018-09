Dit zijn de vijf Rode Neuzen

De derde editie van Rode Neuzen Dag is vanmorgen afgetrapt. De actie van VTM, Qmusic en Belfius roept opnieuw iedereen in Vlaanderen op om geld in te zamelen om jongeren met psychische problemen te helpen. Heel Vlaanderen wordt opgeroepen om een Rode Neus op te zetten en te tonen dat spreken over psychische problemen geen taboe mag zijn. De Neuzen zijn vanaf vandaag te koop bij alle Belfius-kantoren in Vlaanderen.

Tijdens de aftrap werden ook de vijf nieuwe Neuzen bekendgemaakt: Froufrou, Cara Mascara, Redman, Blije Barry en Fred Raket. Verzamelen, delen en uitwisselen, het mag en kan allemaal.

Acties

Heel Vlaanderen, waaronder ook scholen, worden vanaf vandaag aangemoedigd om zoveel mogelijk acties te organiseren of Neuzen te verkopen voor Rode Neuzen Dag. De acties kunnen geregistreerd worden op rodeneuzendag.be. De opbrengst gaat naar het Rode Neuzen Fonds dat beheerd wordt door een bestuurscomité bij de Koning Boudewijnstichting. Het ingezamelde geld zal verdeeld worden onder scholen die initiatieven nemen om de mentale gezondheid van leerlingen te bevorderen.

Vorige edities

In 2015 bracht de eerste Rode Neuzen Dag 3.858.814 euro op voor 26 organisaties in Vlaanderen, die hulp bieden aan jongeren met psychische problemen.

De tweede Rode Neuzen Dag in 2016 zamelde 4.103.677 euro in voor vijf OverKop-huizen in Genk, Gent, Mechelen, Oostende en Tienen waar jongeren gemakkelijk binnen en buiten kunnen wandelen voor ontspanning, maar ook voor snelle professionele psychologische hulp.