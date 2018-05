Dit zijn de nieuwe namen voor Pukkelpop

De festivalorganisatie van Pukkelpop heeft 53 nieuwe namen bekendgemaakt. De Brusselaar Roméo Elvis komt op vrijdag 17 augustus naar Kiewit.

Er waren al een paar grote namen bekend. Onder andere Kendrick Lamar, Oscar And The Wolf en Arcade Fire hadden hun optreden al bevestigd. Er zijn nu nog 53 andere artiesten op de affiche gezet. Roméo Elvis (met zijn project Bruxelles Arrive), Unknown Mortal Orchestra en Walk Off The Earth zijn er daar een paar van.

De volledige affiche kan je vinden op de website van Pukkelpop.

