Dit zijn de koppels uit 'Koppels'

Vanaf donderdag 6 september kan je bij VTM mee op zoek naar het geheim van een goede relatie. In ‘Koppels’ worden vier koppels gefilmd tijdens hun eigen relatietraining, ze willen hun relatie extra diepgang geven. Wie de koppels zijn, ontdek je hier!

De vier koppels ontdekken hoe ze hun leven samen een extra boost kunnen geven. Ze krijgen daarvoor opdrachten en begeleiding van klinisch psychologe en seksuologe Chloé De Bie en klinisch seksuoloog Wim Slabbinck.

Gregory & Leslie:

Leslie (35) is een zelfstandige kapster en is getrouwd met scheepsmotorist Gregory (32). Het koppel is elf jaar samen en heeft een dochter van negen. Omwille van zijn job verblijft Gregory steeds een week op zee, om daarna twee weken thuis te zijn. Ook tijdens zijn tijd in België runt Leslie het huishouden en doet Gregory het graag wat rustig aan. Maar in de toekomst willen ze graag meer tijd in hun relatie steken en de tijd die ze hebben, écht met elkaar besteden. Het koppel praat ook vaak naast elkaar en is op zoek naar meer verbinding.

Steven & Hannelore:

Hannelore (40) is verzorgster voor jongeren met een mentale beperking en Steven (44) is kleuradviseur. Het koppel woont samen in Roeselare en is veertien jaar samen, waarvan twaalf jaar getrouwd. Hannelore en Steven zouden graag meer naar mekaar toe groeien op het gebied van intimiteit, want daarover hebben ze een verschillende visie. “Als het van Steven afhangt, zouden we dagelijks seks hebben”, klinkt het. Hannelore is dan weer gevoeliger op vlak van seksualiteit en wil graag meer intimiteit en romantiek in hun seksleven.

Eline & Lars:

Eline (23) is bezig aan haar master psychologie en is drie jaar samen met industrieel ingenieur Lars (24). Ze wonen een tiental maanden samen en zijn nog erg verliefd. Tegelijk zorgt het feit dat ze vol passie zitten ook af en toe voor vurige ruzies. Lars en Eline hopen nu al tips mee te krijgen voor later, zodat ze steviger in hun schoenen staan en gewapend zijn tegen moeilijke momenten in de toekomst. Leren relativeren en beter communiceren zijn enkele belangrijke werkpunten.

Luc & Nadia:

Al 28 jaar vormen accountant Nadia (48) en filiaalverantwoordelijke Luc (51) een koppel. Ze willen terug naar elkaar toegroeien op het vlak van intimiteit, passies en interesses, zeker nu hun dochter van 22 binnenkort het huis uit trekt. Nadia en Luc doen zelden iets als koppel en daardoor zijn ze bang voor ‘het zwarte gat’ dat eraan komt. Het koppel beseft ook dat er een sleur in de relatie zit en dat ze vaak ‘vervallen in oude gewoontes’. Daar willen Luc en Nadia aan werken.

