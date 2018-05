Dit zijn de gekste apps van de toekomst

Morgen reist Lieven Scheire nog één keer naar de toekomst in het VTM-programma ‘Kan Iedereen Nog Volgen?’. Hij stelt de apps van de toekomst voor, onder meer een app die je waarschuwt voor je eigen lichaamsgeur.

Een app die je het dichtstbijzijnde toilet toont of een ‘uw broek staat open-melding’ krijgen: in de toekomst kan het allemaal.

Vogelgeluiden

Filip Peeters, Dagny Ros Asmundsdottir, Thomas Smith en Begijn Le Bleu nemen het tegen elkaar op in ‘Kan Iedereen Nog Volgen?’ Het panellid dat het meest op de hoogte is van de nieuwste apptrends, wint een exclusieve 3D-geprinte chocoladereep. Begijn Le Bleu is alvast zelfzeker. Hij heeft veel ‘speciale’ apps, waaronder een met vogelgeluiden. “Ik ben zelf vogelspotter en lok ze met de geluiden. Of ik gebruik de app om geluiden te herkennen”, zegt hij.

De laatste aflevering start morgen om 20.35 uur op VTM.