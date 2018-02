Dit zijn de 157 nieuwe emoji's

Het ‘Unicode Consortium’, een non-profitorganisatie die zich bezighoudt met het ontwerpen van nieuwe emoji’s, heeft gisteren 157 nieuwe emoji’s aangekondigd.

De nieuwste collectie zou later dit jaar verschijnen en omvat onder andere een cupcake, een kreeft en een piratenvlag. Ook zullen de emoji’s meer verschillende haarstijlen krijgen en voor het eerst zal er een optie zijn om de haarkleur te veranderen. Vanaf later dit jaar zullen dus ook mensen met krullend haar en rood of wit haar zichzelf kunnen terugvinden in een emoji. Er is zelfs gedacht aan een emoji zonder haar.

Van dieren tot superhelden

Unicode heeft ook gedacht aan dierenliefhebbers. Zo komen ze met een kangoeroe, lama, wasbeer en zwaan. Er komen echter niet alleen schattige of grappige dieren bij: ook een mug maakt zijn intrede.

Bovendien hebben de klassieke smileys een update gekregen en komen er meer expressieve smileys bij. Zo komt onder andere een “koud gezicht” met ijspegels, een feestgezicht met een feesthoedje en toeter en een verliefd gezichtje uit.

Ten slotte vervoegen ook superhelden en slechteriken de line up.

Ieder zijn eigen emoji’s

Nadat Unicode zijn richtlijnen verstuurd heeft, is het aan software designers zoals Apple en Google om de emoji’s te ontwerpen voor hun eigen platformen. Dat is ook de reden waarom emoji’s er verschillend uitzien op een iPhone en een Android.

Nog niet voor meteen

Het is wel nog even wachten voor we de nieuwe emoji’s effectief zullen kunnen gebruiken. Apple geeft gewoonlijk een preview van zijn versies in juni en maakt ze beschikbaar bij de daaropvolgende IOS update. Ook Adroid-gebruikers zullen nog moeten wachten tot later in het jaar.

Grotere inclusiviteit

De laatste jaren heeft Unicode grotere inspanningen geleverd om meer inclusief te zijn. Zo hebben ze meer huidskleuren, beroepen en vlaggen toegevoegd.

In deze video vind je alvast een mockup van hoe de nieuwe emoji's eruit zouden kunnen zien.