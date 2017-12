Dit zijn 7 meest bekeken video's van 2017

2017 zit er weer bijna op, dus is het tijd om terug te blikken op de beelden van het afgelopen jaar. Dit zijn de zeven video's die jullie het meest bekeken op onze website.

1. Politie geeft beelden vrij in FAROEK in zaak-Sofie Muylle De moord op Sofie Muylle op het strand van Knokke schokte heel Vlaanderen. De politie verspreidde beelden van de 'man in de blauwe jas' in het VTM-magazine FAROEK om de dader op te sporen. Dankzij de beelden werd verdachte Alexandru C. uiteindelijk gevat.

2. Mislukte aanslag in Brussel-Centraal Op 20 juni werd ons land opgeschrikt door een mislukte aanslag in Brussel-Centraal. De 36-jarige Oussama Z. wou een spijkerbom doen afgaan, maar enkel het ontstekingsmechanisme ontplofte. Een soldaat kon de dader meteen uitschakelen.

3. Telefacts toont aangrijpende anorexia-reportage De 18-jarige Nederlandse Emma had zes jaar lang anorexia. Had, want intussen is ze overleden. Haar laatste weken heeft ze zelf gefilmd, samen met haar verzorgers. Het was haar wens om van dat videodagboek een documentaire te laten maken over haar ziekte. Telefacts Zomer toonde haar aangrijpende verhaal.

4. Dodelijke brand in flatgebouw Londen Op 14 juni keek iedereen met verstomming naar de gruwelijke brand in de Grenfell Tower in Londen. De bewoners zaten als ratten in de val en 71 mensen werden levend verbrand. Voor de ramp klaagden de inwoners vaak over de gebrekkige brandbeveiliging in het gebouw.

5. Belg springt uit brandend jacht in Saint-Tropez Het jacht van een West-Vlaamse bedrijfsleider vatte in juli vuur voor de kust van Saint-Tropez, in het zuiden van Frankrijk. De opvarenden konden uit de boot springen voor hij volledig uitbrandde. Een ooggetuige filmde deze waanzinnige beelden. Als bij wonder raakte niemand gewond.

6. Michel schrikt zich een hoedje op 20 km van Brussel In mei gaf prinses Astrid het startschot van de 20 kilometer van Brussel. Naast haar stond premier Charles Michel, maar die had het bijhorende lawaai duidelijk niet zo goed ingeschat... Hilarische beelden, maar de eerste minister heeft er helaas wel gehoorschade aan overgehouden.

7. Magnette weigert Nederlands: "Ik ben het beu" De heisa rond de Publifin-affaire zat toenmalig Waals minister-president Paul Magnette (PS) duidelijk hoog op 26 januari. Magnette wil aan VTM NIEUWS geen interview in het Nederlands geven. “Ik ben die kritiek van Vlaanderen over maffia enzovoort beu…”, aldus een geërgerde Magnette.