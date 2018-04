Dit zeggen emoji's over ons

Wat zegt onze emoji-communicatie over ons? Als je vaak het schaterlachende gezichtje gebruikt, ben je volgens wetenschappers niet origineel. Je past beter ook op met het aubergine-icoontje. Maar wetenschappers ontdekten nog veel meer.

Superhelden, een lama en een gezicht met ijspegels. Het zijn slechts drie voorbeelden van de honderdvijftig nieuwe emoji’s die vorige maand werden aangekondigd. Daarmee zijn er bijna 3.000 emoji’s in omloop en vormen ze een niet meer weg te denken communicatiemiddel. Ook de wetenschap stort zich dus vol op het fenomeen.

Tranen van geluk

Het schaterlachende gezichtje, met traantjes over de wangen, is met afstand de meest gebruikte emoji ter wereld. Hij beslaat zo’n vijftien procent van ons emoji-gebruik, analyseerden onderzoekers van de universiteiten van Peking en Michigan in 2015. Datzelfde jaar riep de Oxford Dictionary de ‘Face with tears of joy’-emoji zelfs uit tot ‘woord’ van het jaar.

Anno 2018 staat de schaterlach nog altijd met stip op één, zo blijkt uit emojitracker.com, die live het emoji-gebruik op Twitter volgt. De nummer twee en drie zijn het hartje en een gezicht met hartjesogen, gevolgd door meer gezichtjes, hartjes en enkele handgebaren. Landen wereldwijd verschillen daar weinig in.

Emoties

Aan zeemeerminnen, pizzapunten en kamelen hebben we in de praktijk minder behoefte. Logisch, want die voegen weinig toe aan gesprekken, zegt taalkundige Lieke Verheijen, die aan de universiteit van Tilburg ‘digitaal’ onder jongeren onderzoekt. “Wie appt dat hij een pizza gaat eten, denkt er meestal niet direct aan om daar een pizzaplaatje bij te zoeken. Het gebeurt soms voor de grap, maar is niet echt relevant.” We willen met emoji’s vooral communiceren wat we live met lichaamstaal uitdrukken. En wanneer heb je een inktvis of donut nodig om de lading van je boodschap duidelijk te maken?

Dubbelzinnige betekenis

In emojiland is er wel érg veel keuze in gezichtsuitdrukkingen. Dat kan verwarrend zijn. Wetenschappers van de universiteit van Minnesota vroegen proefpersonen naar de betekenis van diverse emoji’s. Over het gezicht met hartjesogen was het oordeel redelijk unaniem: dat gaat over liefde. Maar een gezicht dat bijvoorbeeld officieel een ‘ongeamuseerde blik’ uitbeeldt, leverde verschillende interpretaties op, van ‘teleurgesteld’ en ‘gedeprimeerd’ tot ‘niet onder de indruk’ of ‘argwanend’.

Van dubbelzinnige plaatjes gesproken: pas een beetje op met groente en fruit. Tenzij u over geslachtsdelen wilt praten, kunt u de aubergine beter vermijden. En de perzik staat vaak synoniem voor een achterwerk. In slechts zeven procent van de tweets met de perzik-emoji gaat het daadwerkelijk over fruit, zo becijferde de website Emojipedia in 2016.

