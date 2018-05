Vanavond stond de muziek van 'K's Choice' centraal in 'Liefde voor Muziek'. De andere artiesten brachten elk een aparte versie, volledig in hun eigen stijl, van enkele hits van 'K's Choice'. Bekijk ze hier:

Jasper – Killing Dragons

Niels – Verover Mij

K’s Choice – Every time we say goodbye

Sharon – virgin state of mind

K’s choice – No one knows

CocoJr – Someone to say hi to

Helmut – Shadowman