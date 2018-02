Dit zag je niet in Blind Getrouwd

In de aflevering van vanavond zag je hoe de koppels uit Blind Getrouwd op huwelijksreis trokken en elkaar beter leerden kennen. Ze ontdekten waarom ze met elkaar gematcht werden en leerden elkaars kleinere kantjes kennen. Maar in enkele fragmenten die niet uitgezonden werden, komen ze nóg meer over elkaar te weten.

Esther kreeg van de zus van Tim een presentatie over zijn jeugdjaren. "Ik hoop dat mijn held ook jouw held mag worden", liet ze aan haar kersverse schoonzus weten.

Wendy en Damiano hadden het over zijn tatoeages. "Ze passen wel bij jou", zei Wendy. "Ze maken deel uit van mij, ze hebben betekenis", vulde Damiano aan.

Frie en Toon kookten voor het eerst samen en spraken af dat ze in de toekomst om de beurt zullen koken. "Een week jij, een week ik", stelde Toon voor. Maar Frie zag het anders: "We wisselen elke dag af."