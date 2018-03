Dit zag je niet in 'Blind Getrouwd'

Het VTM-programma ‘Blind Getrouwd’ lokte gisteren weer veel kijkers. De kijker thuis kreeg echter niet alles te zien. Hieronder vind je een aantal hoogtepunten van de aflevering, én twee niet eerder vertoonde fragmenten.

Is Toon een romanticus?

Toon en Frie bespreken wat het inhoudt om een romanticus te zijn. Toon meent alvast dat hij romantisch is op zijn eigen manier. “Als mensen zeggen ‘Ik ben romantisch’ dan denken mensen altijd in de clichés van romantiek”, aldus Toon. “Als ik jou een plezier wil doen, dan haal ik gewoon een pak cola light”, voegt hij toe.

Wendy en Damiano sporten samen

Wendy en Damiano gaan samen een partijtje squashen. Hoewel het even zoeken is voor Wendy, blijkt Damino een goede leerkracht en voelt ze wel dat de ervaring hun band versterkt. “Ik vind het wel belangrijk in een relatie dat je dingen samen doet”, aldus Damiano. “Na zo een drukke werkdag, is dat altijd wel leuk.”

Tim maakt een romantische schattenjacht

Tim heeft een romantische schattenjacht uitgestippeld voor Esther. Wanneer ze wakker wordt, vindt ze een briefje waarin Tim zijn gevoelens voor haar nogmaals duidelijk maakt.

Damiano leg Wendy in de watten

Wendy besloot uit te slapen. Wanneer ze wakker wordt, vindt ze een propere keuken, een lekker ontbijtje en een lief briefje. “Dat is een zaligheid, zo een lieve man”, aldus Wendy.

Hoe maken Toon en Frie ruzie?

Toon en Frie zijn geen koppel dat snel ruzie zou maken. Toch zijn ze benieuwd hoe de andere zou reageren moest het er wel eens van komen. “Ik heb in mijn voorgaande relaties eigenlijk nooit ruzie gemaakt”, aldus Toon. “Als wij dus ooit ruzie maken, dan ga ik roepen ‘Yes, het is aan het gebeuren!’ en dan word jij nog kwader.”