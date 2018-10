Dit wordt nieuwe achtbaan in Efteling

In het voorjaar van 2020 opent op de plaats waar nu de bobsleebaan in de Efteling staat, een nieuwe attractie. Na ruim 34 jaar dienst gedaan te hebben als kinderachtbaan, maakt de Bob op dezelfde locatie volgend jaar plaats voor een nieuwe achtbaan speciaal gericht op kinderen tussen de 4 en 10 jaar oud: ‘Max & Moritz’.

De nieuwe attractie wordt een dubbele achtbaan, gebaseerd op het bekende Duitse beeldgedicht over de twee kwajongens Max en Moritz. De huidige Zwitserse thematisering en het stationsgebouw van de bobsleebaan blijven behouden voor de nieuwe attractie. De Efteling start in september volgend jaar met de bouw van de familieachtbaan die 15 miljoen euro gaat kosten, tot die tijd blijft de Bob geopend.

Bobsleebaan

Helaas heeft de bobsleebaan in de Efteling al geruime tijd te kampen met storingen en is hierdoor momenteel nog steeds gesloten. Naar aanleiding van een uitgebreid en grondig onderzoek van alle elementen van de attractie, is nu bekend geworden dat de Bob donderdag 11 oktober weer opengaat voor Efteling-bezoekers.

Coen Bertens, Directeur Park, zegt over de gemaakte afwegingen: “De Bob is een populaire attractie met een heel eigen karakter. Ik ben blij dat onze gasten vanaf deze week weer rondjes in de achtbaan kunnen maken, juist omdat deze voor kinderen vaak de eerste achtbaanbeleving biedt. Zolang we de veiligheid en het comfort van de ritbeleving kunnen garanderen, zal de Bob open blijven. Wel is nu bekend geworden dat dit voor bepaalde tijd zal zijn. De benodigde aanpassingen voor de toekomst en het feit dat soortgelijke achtbanen niet meer geleverd worden, hebben ertoe geleid dat de Efteling een alternatief heeft gezocht en gevonden.”

(Lees verder onder de foto)

Nieuwe kinderachtbaan

Dit alternatief is gevonden in de vorm van een dubbele achtbaan, ook weer geschikt voor de hele familie (ook voor kinderen groter dan 1 meter). Max & Moritz opent in het voorjaar van 2020. De eerder aangekondigde nieuwe attractie in het uitbreidingsgebied ten oosten van het attractiepark wordt uitgesteld tot 2021, en onderdeel van een compleet nieuw themagebied. Het nieuwe themagebied behoort straks tot het Reizenrijk, met daarin de nieuwe attractie naast het Efteling Hotel, een aantal aanpassingen aan het hotel en een paar kleinere attracties.

Het verhaal Max & Moritz

Max & Moritz is een Duits geïllustreerd verhaal uit 1865, geschreven en getekend door Wilhelm Busch. Het bestaat uit tekeningen met bij elk prentje rijmende tekstregels, de beeldgedichten zijn de voorloper van het stripverhaal. Max & Moritz zijn twee kwajongens die hun dorp onveilig maken door het uithalen van een aantal streken waar de dorpsbewoners de dupe van worden. De Efteling laat in de attractie een vrije bewerking van het oorspronkelijke verhaal terugkomen; een vrolijke knipoog naar het verhaal over de twee kwajongens.