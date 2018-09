Dit worden nieuwe iPhone-modellen

Elektronicagigant Apple heeft vanavond de nieuwe iPhone voorgesteld. In het Steve Jobs Theater in het Amerikaanse Californië toonde CEO Tim Cook de drie nieuwe modellen: de ‘goedkope’ iPhone Xr, de vernieuwde iPhone Xs en het grote model, de iPhone Xs Max. Al vanaf vrijdag zullen de toestellen beschikbaar zijn in de Verenigde Staten.

Het goedkoopste model, de iPhone Xr, zal 749 dollar kosten. De iPhone Xs begint vanaf 999 dollar, en voor de iPhone Xs Max betaal je 1.099 dollar. In België zullen de nieuwe iPhones vanaf 21 september te koop zijn. Er komt ook een nieuw besturingssysteem: vanaf 17 september kan je overschakelen naar iOS 12.