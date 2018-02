Dit WhatsApp-bericht geloof je beter niet

Op WhatsApp circuleren valse berichten over een jubileumactie van Nike. Daarin staat dat de schoenenfabrikant 5.000 paar schoenen weggeeft om zijn 55ste verjaardag te vieren. Je klikt maar beter niet op de link die in het bericht staat, want de actie is nep. Cybercriminelen proberen zo aan je persoonlijke gegevens te geraken.

Het is zeker niet de eerste keer dat dergelijke berichten rondgaan op WhatApp. Zo deed onlangs nog een bericht van Delhaize de ronde. De winkelketen zou cadeaukaarten weggeven ter ere van zijn verjaardag, maar ook dat bericht was vals.

“Het is een nieuwe techniek die gebruikt wordt door cybercriminelen”, zegt cyberveiligheidexpert Eddy Willems van G Data. “Je krijgt een spambericht met daarin een zogezegde actie van bekende warenhuisketens. Vroeger gebeurde dergelijke phisingpraktijken via mail, maar nu is het via WhatsAppberichten. Het lijkt een berichtje van je kameraden en dus ga je er ook sneller op in."

(Lees verder onder de foto)

Geklikt, wat nu?

Heb je een dergelijke phishing bericht ontvangen? Verdachte berichten kan ook doorsturen naar verdacht@safeonweb.be. Heb je op de link geklikt? Voer een antivirusscan uit. Overweeg om een klacht in te dienen bij de politie.