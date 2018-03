Dit waren slechtste films van 2017

Een dag voor de uitreiking van de befaamde Oscars, zijn de minder begeerde Golden Raspberry Awards (de Razzies) uitgereikt, de jaarlijkse lijst van het slechtste wat Hollywood heeft voortgebracht. 'The Emoji Movie' kreeg vier awards, waaronder die van "slechtste film".

Het is voor het eerst in de 38-jarige geschiedenis van de 'prijzen' dat een animatiefilm de hoofdprijs wegkaapte. De film kreeg ook onder andere een award voor slechtste regie (Tony Leondis) en slechtste script.

De erotisch bedoelde film 'Fifty Shades Darker' kreeg twee razzies: voor Kim Basinger als slechtste vrouwelijke bijrol en als slechtste vervolgfilm. Tom Cruise kreeg dan weer de award voor slechtste mannelijke hoofdrol in 'The Mummy'. Mel Gibson vertolkte de slechtste mannelijke bijrol in 'Daddy's Home 2'. Tyler Perry is dan weer "bekroond" als slechtste vrouwelijke hoofdrol in 'Boo 2! A Madea Halloween'. De actiefilm 'Transformers: The Last Knight' was negenmaal genomineerd, maar kwam zonder kleerscheuren en bijbehorende awards uit de prijsuitreiking.

Bekijk ook: