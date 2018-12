Dit waren dit jaar populairste zoekopdrachten op Google

Vandaag onthult Google met ‘Year in Search’ de meest trending zoekopdrachten van 2018 in België. Dit zijn de zoekopdrachten die de sterkste stijging kenden in vergelijking met 2017. Of anders gezegd: wat was dit jaar hot in ons land? Naast het WK voetbal vinden we overleden muzikanten Avicii en Maurane terug in de lijsten.

“De overzichten van trending zoekopdrachten laten goed zien wat een land het afgelopen jaar bezighield”, legt Michiel Sallaets, Communications Manager Google Benelux, uit. “2018 was het jaar van voetbal, verkiezingen en verandering.”

2018 was voetbal

2018 was het jaar waarin De Rode Duivels het land in vervoering brachten met de beste Belgische prestatie ooit op een wereldkampioenschap voetbal. De meest populaire zoekterm dit jaar was dan ook ‘WK 2018’. Onder de Rode Duivels zelf haalt Eden Hazard het van zijn voetbalcollega’s Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne.

Al was er op sportvlak meer dan voetbal te beleven: gouden turnster Nina Derwael staat op plaats 9 van meest trending Belgen en de Tour de France behaalt naar jaarlijkse traditie een plek in de top 10 van meest trending zoekopdrachten in ons land.

2018 was verkiezingen

Daarnaast laten ook de lokale verkiezingen hun invloed gelden op de lijsten van Year in Search. Dat zien we vooral terug in Google-zoekvragen die beginnen met ‘hoe...’. ‘Hoe moet je elektronisch stemmen? En tot hoe laat kan dat?’ vroegen heel wat Belgen zich af.

Tijdens een verkiezingsjaar willen Belgen alles weten over politici. Theo Francken blijft de meest trending politicus in België en wint het pleit van die andere populaire politica: Maggie De Block. Premier Charles Michel vervolledigt de top 3.

2018 was verandering

Verkiezingen, dat betekent verandering. Voor sommigen verandering van legislatuur en ministerpost, voor anderen brengen hun eigen opvallende standpunten verandering met zich mee. Zo werd Dries Van Langenhove een trending Belg na de Pano-reportage over Schild & Vrienden. Voor nog anderen betekende verandering het afgelopen jaar een eerlijke en open coming out: VTM NIEUWS-journaliste Bo Van Spilbeeck was op Maurane na de meest trending Belg van het jaar.

Maar sommige dingen veranderen niet zomaar: slijm (en hoe je het maakt) blijft ongezien populair, net als de meest trending game: Fortnite. Meer te weten komen over de waarde van een auto blijft eveneens een populaire vraag. Ook gestorven beroemdheden scoren opnieuw hoog in de Year in Search-lijsten: Avicii, Stan Lee, Charles Aznavour, France Gall en Stephen Hawking verbaasden jarenlang onze wereld en vonden dit jaar rust. Ten slotte blijft ook realitytelevisie ons mateloos boeien: ‘Temptation Island’ blijft het populairste programma op Google, gevolgd door ‘De Mol’ en ‘Dancing with the stars’.

Bekijk hieronder de volledige resultaten:

Meest trending zoekopdrachten in België

WK 2018 HDS Facebook connectie / connexion Match coupe du monde Avicii Verkiezingen 2018 / elections 2018 Tour de France 2018 Vlaanderen Kiest WK-kalender VRT NWS

• ‘Wat is...?’

wat is mijn auto waard wat is tbs wat is sapioseksueel wat is blockchain wat is er te doen vandaag wat is bitcoin wat is er open op 1 mei wat is baking soda wat is het verschil tussen wat is Pinksteren

• ‘Hoe...?’

lang bestaat Action in Europa? moet je stemmen? elektronisch/geldig/met de computer stemmen? snel groeit een zonnebloem? zit het met mijn visumaanvraag? laat kan je gaan stemmen? oud wordt een kat? lang bestaat Action in België? maak je slijm zonder lijm? werkt Tinder?

• Meest trending Bekende Belgen in 2018

Maurane Bo van Spilbeeck Boris Van Severen Lies Lefever Dries Van Langenhove Michael Goolaerts Eric Geboers Stephane Pauwels Nina Derwael Julie Colpaert

• Trending internationale persoonlijkheden in 2018

Avicii France Gall Meghan Markle XXXtentacion Mac Miller Charles Aznavour Stan Lee Stephen Hawking Sylvester Stallone Demi Lovato

• Meest trending Rode Duivels in 2018

Eden Hazard Thibaut Courtois Kevin De Bruyne Nacer Chadli Dedryck Boyata Radja Nainggolan Adnan Januzaj Thomas Meunier Michy Batshuayi Vincent Kompany

• Meest trending voetbalteams in de hoogste afdeling

RSC Anderlecht Club Brugge Standard Liège Racing Genk Gent Antwerp Cercle Brugge Oostende Charleroi Zulte-Waregem Sint-Truiden Lokeren Waasland-Beveren Kortrijk Eupen Moeskroen

• Meest trending ministers van de federale overheid + secretarissen

Theo Francken Maggie De Block Charles Michel Kris Peeters Zuhal Demir Jan Jambon Koen Geens Alexander De Croo Didier Reynders Marie Christine Marghem Pieter De Crem Johan Van Overtveldt Philippe De Backer Denis Ducarme Sander Loones François Bellot Sophie Wilmès

• Meest trending ministers van Vlaamse overheid

Hilde Crevits Ben Weyts Bart Tommelein Liesbeth Homans Jo Vandeurzen Joke Schauvliege Sven Gatz Geert Bourgeois Philippe Muyters

• Meest trending ministers van Brusselse overheid

Pascal Smet Céline Fremault Guy Vanhengel Rudi Vervoort Didier Gosuin Fadila Laanan Bianca Debaets

• Meest trending leden van de koninklijke familie

Koning Filip Koningin Mathilde Koning Albert II Prins Laurent Koningin Paola Prinses Astrid Prinses Claire Prins Lorenz Prinses Maria Laura Prinses Luisa Maria

• Meest trending TV-series in België

Temptation Island De Mol Dancing with the Stars Goedele On Top Gent West Gevoel voor tumor Lili en Marleen The Voice Kids Top Chef Pano Koh Lanta Boer zoekt vrouw Moundir et les apprentis aventuriers 3

• Meest trending films in België

Black Panther Venom Bohemian Rhapsody Red Sparrow The Nun A Star is Born Patser Deadpool 2 Jurassic World Avengers Infinity War

• Meest trending games in België

Fortnite Woord Snack Fifa 19 Red Dead Redemption 2 Far Cry 5 Fallout 76

• Meest trending sportevenementen in België

WK 2018 Tour de France 2018 Wimbledon 2018 Australian Open 2018 US Open 2018 Giro 2018 Champions League 2018 Nations League Omloop Het Nieuwsblad 2018 Roland Garros 2018 Binckbank Tour 2018

• Meest trending gebeurtenissen / events / muziekfestivals in België