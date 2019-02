Afgelopen nacht werden de Grammy's uitgereikt in Los Angeles. Op de rode loper waren heel wat excentrieke jurken te zien. Eén jurk sprong er in het bijzonder uit: zangeres Joy Villa kwam verkleed als de “muur van Trump”. Op haar jurk stond in grote letters te lezen: “Build the Wall”. De jurk van rapster Cardi B leek dan weer op het tafereel van de Geboorte van Venus van de Italiaanse schilder Sandro Botticelli.