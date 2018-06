Dit VTM NIEUWS-anker leent haar stem aan luisterspel

Het Geluidshuis heeft een nieuwe luisterspel gemaakt dat binnenkort uitkomt. Deze keer is het een bewerking van het middeleeuwse epos Reinaert De Vos. Zoals altijd bij de luisterspelen van Het Geluidshuis is het verhaal doorspekt met humor. En er speelt een VTM-NIEUWS collega in mee, want... ze hadden een mol nodig.

Birgit van Mol in een ongewone rol : niet als nieuwslezer, maar als sportverslaggever. Ze geeft commentaar op een race tussen een schildpad en een kater. Haar eigen personage is immer een mol.

"Het grappige hier is: mijn achternaam is natuurlijk Mol. Maar deze mol is blind, zit onder de grond normaal gezien maar geeft nu toch sportverslaggeving en dat is de humor die in deze soort verhalen altijd zit van Het Geluidshuis”, vertelt Birgit.

Dubbele bodem

Het Geluidshuis brengt al veertien jaar luisterverhalen voor kinderen. Maar door de dubbele bodem zijn die ook populair bij ouders. Het zijn meestal sprookjes, maar ze hebben zich ook al eens een Shakespeare gewaagd.

"En nu vonden we het tijd om die Reynaert - toch wel vaak gevraagd al aan ons. Waarom doe je Reynaert eens niet - om die onder handen te nemen”, zegt Koen Brandt, componist en regisseur bij Het Geluidshuis. “Naar goede gewoonte is het weer een bewerking geworden natuurlijk van het verhaal. We houden ons aan het verhaal maar we voegen er allerlei dingen aan toe."

Topcast

Negen maanden werk, zestien stemmen in totaal. Telkens met één speciale gast, zoals Birgit Van Mol nu, maar verder zijn het allemaal topacteurs. Het komt er op aan om voor elke rol de juiste stem te casten.

"Het zit in mijn hoofd. Als ik jou nu zie als onderdaan, dan beheers ik deze studio hier helemaal, en dan is dat hier van mij. Ja?!", zegt Herbert Flack, die Koning Nobel speelt.

Op 3 oktober is het luisterverhaal klaar, en ligt het in de winkels. Het kost zo'n 25 euro.