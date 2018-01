Dit verandert er aan je Facebooktijdlijn

Facebook zal drastische veranderingen ondergaan. Dat laat CEO Mark Zuckerberg weten via (waar kan het ook anders) Facebook. Het zou gaan om de grootste aanpassing in jaren. Zo zullen mensen minder tijd spenderen op het medium, maar zal de tijd die ze er spenderen wel waardevoller zijn. Vooral je tijdlijn zal er compleet anders uitzien.

“Ik verwacht dat de tijd die je wel op Facebook spendeert waardevoller zal zijn”, schrijft Zuckerberg in zijn Facebookpost. We zullen minder tijd spenderen op het kanaal, maar het zal wel waardevoller zijn.

Verloren in de massa

Die verandering komt er omdat Facebook verschillende klachten kreeg over het nieuwsoverzicht, waarbij berichten van vrienden vaak verloren gaan in de massa. “We krijgen feedback uit onze community dat de publieke content van bedrijven en media de persoonlijke momenten naar de achtergrond drukken”, zegt de Facebookbaas.

Minder interacties

Daarom wil hij het doel van Facebook veranderen. “Onze productieteams gaan zich focussen op relevante content die je meer betekenisvolle sociale interacties geeft, zoals posts van vrienden en familie.” Vandaag bekijkt Facebook hoeveel mensen reageren, commentaar geven of posts delen om te bepalen hoe hoog die verschijnen in het nieuwsoverzicht. Met deze update krijgen berichten die uitnodigen tot gesprek en betekenisvolle interactie tussen mensen voorrang.

Live video's

Je zal dus minder berichten van bedrijven en nieuwskanalen zien. Facebook zal nog strenger toezien op wat bovenaan je tijdlijn komt en wat niet. “We zien bijvoorbeeld dat er veel meer gediscussieerd wordt bij live video’s. Soms helpt nieuws om belangrijke gesprekken op te starten, maar al te vaak is het een passief gebeuren”, klinkt het.

Kritiek

Facebook lag al verschillende keren onder vuur de afgelopen maanden. Zo haalde Sean Parker, de voormalige topman van Facebook, al uit naar het kanaal. “Facebook maakt de sociale weefsels van de maatschappij kapot”, zei hij tijdens een lezing op de Stanford Business School.

Ook tijdens en na de Amerikaanse presidentsverkiezingen kwam er veel kritiek op Facebook. Het bedrijf zou volgens critici niet genoeg gedaan hebben om ‘fake news’ tegen te houden.