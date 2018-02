Dit is trailer van Baba Yega-film

Na de teaser van december is er nu ook een trailer van Baba Yega: The Movie. De film wordt vanaf 28 maart in de bioscopen verwacht.

Vijf ruimtewezens (Baba Yega) komen met hun ruimteschip in de problemen en één van hen stort neer op Aarde. Tijdens de zoektocht naar deze verloren Baba, raken de vier andere Baba’s betrokken in een strijd tegen de kwaadaardige Cordelia Zen. Samen met haar helper Grieg ontvoert Cordelia “jeugdig gespuis”, alle kinderen die ook maar een beetje ondeugend zijn.

De verloren Baba komt ondertussen in contact met Alima, een jong meisje dat recent doof geworden is, en haar broer Noah. Ook zij krijgen het aan de stok met de geheime organisatie van Cordelia.

Topacteurs

Naast de Baba Yega’s, spelen ook Barbara Sarafian, Rik Verheye, Tom Audenaert, Joke Devynck, Ludo Hoogmartens, Stefaan Degand en Sam Louwyck mee in de film.

Belgium's Got Talent

Baba Yega zag in 2016 het licht met hun deelname aan Belgium’s Got Talent. Ze stootten meteen door naar de finale, waar ze bovendien ook nog de eerste plek wegkaapten. Een nieuwe megahype was geboren. Dat bewijzen ook hun sociale media: meerdere Youtube hits van meer dan 1 miljoen views met een uitschieter van 5,5 miljoen views, 150.000 volgers op Facebook volgers en 31.000 op Instagram.

Maar daar stopt het sprookje niet. De Baba’s deden ook mee aan de Duitse versie van Got Talent, Das Supertalent 2017. Ook het Duitse publiek was meteen gewonnen voor de dansformatie en voor de ogen van maar liefst 3,8 miljoen TV-kijkers schopten ze het tot in de finale.

Verhaal

Schrijversduo De Gebroeders Van Ostade (ex-School is Cool) zorgde voor het verhaal. Broer Andrew, die ook in de film meespeelt, kennen we van de tv-serie De 16 en van Jan Fabres’ laatste theatervoorstellingen. Broer Michael, eveneens regisseur van de film, won in 2012 een VAF WILDCARD voor fictie waarmee hij zich samen met zijn broer in jeugdfilm specialiseerde.

Niet alleen voor Baba Yega, maar ook voor producenten Jasper Moeyaert en Emanuel Vanderjeugd van het productiehuis Geronimo is het de eerste langspeelfilm. Het productiehuis is vooral bekend van Helden Van Hier op VTM en de Emmy-genomineerde programma’s Flying Doctors, Missie Mosango en Soundtrack.

De film kwam tot stand met steun van o.a. Screen Flanders, VTM, Kinepolis Film Distribution en Telenet, en wordt vanaf 28 maart 2018 in de bioscoopzalen verdeeld door Kinepolis Film Distribution (KFD).