Dit is populairste iPhone-app

Je hebt er misschien nog nooit van gehoord, maar Tik Tok is de meest gedownloade Iphone-app van het moment. De Chinese muziekapp steekt zo Facebook en WhatsApp voorbij.

Het sociale netwerk Douyin, buiten China beter bekend als Tik Tok, werd in de eerste drie maanden van 2018 meer dan 45 miljoen keer gedownload door iPhone- of iPadgebruikers. De app werd in september 2016 gelanceerd.

Via Tik Tok kunnen gebruikers een video van vijftien seconden opnemen. In de video playbacken gebruikers een nummer, met een eventuele bijpassende choreografie. De video kan je ook opvrolijken met speciale effecten of stickers.

Musical.ly

Bij ons is een soortgelijke app, Musical.ly, vooral populair bij jongeren. De twee apps hebben samen meer dan 100 miljoen actieve gebruikers per maand. In China gebruikt zo’n veertien procent van de mensen met een smarphone Tik Tok.