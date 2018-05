Is dit oplossing files?

Als het van Elon Musk afhangt, is het binnenkort gedaan met files in Los Angeles. De topman van Tesla wil honderden tunnels onder de stad bouwen waarin toestellen rijden waarin zo'n zestien mensen vervoerd kunnen worden. De Tesla-topman laat weten dat de eerste Boring Company Tunnel bijna klaar is.

Musk wil mensen vervoeren in de tunnels om zo de files in de stad te verminderen. Het vervoersmiddel zou een maximumsnelheid van 240 kilometer per uur kunnen halen. De eerste tunnel van The Boring Company bevindt zich op het terrein van ruimtevaartbedrijf SpaceX. Musk kondigde ook nog gratis demoritten aan binnen enkele maanden.

De topman van Tesla en SpaceX kwam twee jaar geleden met het idee op de proppen omdat hij het naar eigen zeggen echt gehad had met de dagelijkse files. Met de tunnels hoopt hij een bijdrage te kunnen leveren aan het terugdringen van de files en verkeersopstoppingen in Los Angeles.