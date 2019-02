Dit moet u onthouden van de 91ste Oscars

'Green book', de Amerikaanse biografische roadmovie van Peter Farrelly met Viggo Mortensen en Mahershala Ali in de hoofdrollen, heeft vannacht op de uitreiking van de 91 Academy Awards in Hollywood, de Oscar voor beste film gewonnen. Ook 'Roma' van de Mexicaanse regisseur Alfonso Cuaron viel in de prijzen, onder meer met beste regie en beste niet-Engelstalige film. Glenn Close kon haar zevende nominatie enigszins verrassend niet verzilveren en blijft zo achter met het weinig benijdenswaardige record van de meeste nominaties voor een actrice zonder beeldje.

'Green book', gebaseerd op waargebeurde feiten, volgt een Italiaans-Amerikaanse buitenwipper, Tony Lip (Viggo Mortensen), die tijdelijk zonder werk zit als zijn nachtclub een paar maanden dichtgaat. Als hij vervolgens als chauffeur rondrijdt voor een concertpianist (Mahershala Ali), ontstaat er een vriendschap. Mahershala Ali won voor zijn vertolking de Oscar voor beste acteur in een bijrol.

Colman

De Oscar voor beste actrice ging naar Olivia Colman, voor haar rol in 'The favourite', het kostuumdrama van Giorgos Lanthimos. De 44-jarige Engelse actrice speelt koningin Anne in de film, die zich afspeelt begin achttiende eeuw, en waarin de relatie centraal staat van de koningin met haar vertrouwelinge, adviseur en geliefde Sarah Churchill, de hertogin van Marlborough. Enigszins verrassend ging dus niet grote favoriet Glenn Close naar huis met de Oscar.

Wel volledig volgens de verwachtingen won Rami Malek, de Amerikaanse acteur met Egyptische roots, de Oscar voor beste acteur. De 37-jarige Malek vertolkt Freddie Mercury in 'Bohemian rhapsody'. De film is een ode aan Queen en aan zanger Mercury, die in 1991 overleed aan aids.

Roma

Een van de eerste grote prijzen van de avond was trouwens voor Regina King. De 48-jarige Afro-Amerikaanse won de Oscar voor beste vrouwelijke bijrol voor haar rol in 'If Beale Street could talk'. Een andere belangrijke prijs, de beste niet-Engelstalige film, ging naar 'Roma' van de Mexicaan Alfonso Cuaron. 'Roma', dat zich afspeelt in Mexico-Stad in de jaren zeventig van de vorige eeuw, schetst een portret van een gezin uit de middenklasse, met het dienstmeisje Cleo in de hoofdrol.

Cuaron won ook de Oscar voor beste regie en beste cinematografie voor zijn autobiografisch getinte zwart-witprent.

Lady Gaga heeft dan weer de eerste Oscar uit haar carrière beet, voor het nummer 'Shallow' uit 'A star is born', dat ze eerder op de avond nog samen met Bradley Cooper bracht.

BlacKkKlansman

'Green book' won overigens ook de Academy Award voor beste originele scenario. Die voor het beste bewerkte scenario is voor 'BlacKkKlansman' van Spike Lee. De beste originele soundtrack was voor de Marvel-film 'Black panther', die ook beste kostuumontwerp en beste setdesign won.

Voor de volledigheid: 'Spider-Man: into the Spider-verse' kreeg de Oscar voor beste animatiefilm en 'Skin' werd gehuldigd als beste kortfilm.