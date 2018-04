Dit is Megan Markles laatste keer als actrice

Meghan Markle (36), de verloofde van de Britse prins Harry, is gisteren al eens getrouwd. In de serie Suits huwde ze als Rachel Zane met tegenspeler Mike Ross en dat betekent het einde van haar acteercarrière.

In het zevende en laatste seizoen van de Amerikaanse advocatenserie Suits huwde Meghan Markle gisteren met Patrick J. Adams, Mike Ross in de serie. Doordat Ross in Suits eerder in de cel belandde, werd het huwelijk uitgesteld.

Het trouwmoment van Markle betekent tegelijk het einde van haar acteercarrière. De Amerikaanse stapt op 19 mei in het huwelijksbootje met de Britse prins Harry. Acteren zou naar verluidt niet combineerbaar zijn met haar werk als 'prinses'.

Lees meer: