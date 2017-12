Dit is meest gedraaide nummer van 2017

Nu 2017 stilaan op zijn einde loopt, wordt ook duidelijk welke nummers het vaakst gedraaid werden op Qmusic. De absolute nummer één is Ed Sheeran met ‘Shape Of You’.

De Britse singer-songwriter scoort de ene hit na de andere en is met ongeveer 6,3 miljard streams ook de meest gestreamde artiest van 2017. Het tweede meest gedraaide nummer op Qmusic was ‘There’s Nothing Holdin’ Me Back’ van de Canadees Shawn Mendes. ‘Mama’ van Jonas Blue sluit de top drie.

‘Despacito’, dé zomerhit van het jaar, ontbreekt uiteraard ook niet in het lijstje. De hit van Luis Fonsi en Daddy Yankee staat op de vijfde plaats. Axwell Ingrosso sluit de top tien af met ‘More Than You Know’.

Dit is de volledige top tien van meest gedraaide nummers op Qmusic: