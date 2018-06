Dit mag je verwachten van Graspop

Graspop Metal Meeting is voor het eerst in zijn geschiedenis voor de aanvang helemaal uitverkocht. Alle tickets en alle logementen zijn de deur uit. “Het festival zal dit jaar geen drie maar vier dagen duren”, legt Sean Vanonckelen, festivalreporter van VTM NIEUWS, uit. "De organisatie heeft dan ook heel wat grote namen kunnen strikken, zoals Guns N' Roses, Iron Maiden, Ozzy Osbourne, Volbeat en Marilyn Manson..." Het festival vindt vanaf morgen plaats op de Stenehei in Dessel.

De 23ste editie van Graspop Metal Meeting zal verspreid over vier dagen 200.000 muziekliefhebbers verwelkomen. Aangezien alle tickets de deur uit zijn, is er geen dagkassaverkoop tijdens het festival. Voor iedere ticketcategorie is er wel een wachtlijst actief waar kandidaatticketkopers zich op kunnen registreren. Ook nog steeds actief is de online omruilservice waar reeds aangekochte tickets aangeboden kunnen worden voor doorverkoop. Geretourneerde tickets worden aangeboden aan geregistreerden op de wachtlijst.

Headliners op de vierdaagse zijn Guns N' Roses, Iron Maiden, Volbeat en Ozzy Osbourne. Daarnaast zakken ook enkele toppers uit de deathmetal-, blackmetal- en metalcorescene af naar Dessel.