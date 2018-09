Dit kan je zelf doen voor Rode Neuzen Dag

Vandaag is de derde editie van Rode Neuzen Dag gelanceerd. De actie van VTM, Qmusic en Belfius roept opnieuw iedereen in Vlaanderen op om geld in te zamelen om jongeren met psychische problemen te helpen. De editie van dit jaar, die plaatsvindt op 30 november 2018, staat in het teken van de mentale gezondheid van jongeren op school. Maar hoe kan jij je steentje bijdragen?

Samen met je school, je sportteam, je bedrijf of gewoon alleen kan je een actie opstarten. Je kan ook gewoon een gift doen. Via de website kan je jouw actie registeren. “Er staan al heel wat leuke acties op, gaande van kunst met Nespresso tot comedy-avonden enzovoort”, zegt Birgit Van Mol, één van de ambassadrices dit jaar.

Wat gaat er met het geld gebeuren?

Heel Vlaanderen, waaronder ook scholen, worden vanaf vandaag aangemoedigd om zoveel mogelijk acties te organiseren of Neuzen te verkopen voor Rode Neuzen Dag. De opbrengst gaat naar het Rode Neuzen Fonds dat beheerd wordt door een bestuurscomité bij de Koning Boudewijnstichting. Het ingezamelde geld zal verdeeld worden onder scholen die initiatieven nemen om de mentale gezondheid van leerlingen te bevorderen.