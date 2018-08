Dit kan je dit najaar zien bij VTM

VTM stelt vandaag haar najaarsprogrammatie voor met 13 nieuwe VTM-programma’s én ook enkele sterkhouders. Bij de 13 nieuwe programma’s zit opvallend veel entertainment, sterke verhalen én sport want de Rode Duivels krijgen met de gloednieuwe Nations League als het ware een eigen programma. De eerste maanden zullen al zeker zes matchen van de Duivels live te volgen zijn bij VTM. Maar ook populaire programma’s zoals Beste Kijkers, Het Lichaam van Coppens en The Voice Kids keren dit najaar terug. Een volledig overzicht:

Boer zkt Vrouw - De Wereld Rond (nieuw vanaf maandag 3/9 om 20.35)

Cupido zal zijn pijlen ver moeten schieten nu meer dan 1.500 Vlaamse vrouwen - een echt record - op zoek gaan naar liefde en avontuur bij Vlaamse boeren in het buitenland. Stuk voor stuk zijn Jitse, Manu, Jan, Bjorn en Jeroen avonturiers die België inruilden voor vaak wondermooie locaties in alle uithoeken van de wereld. Ze steken de handen uit de mouwen, hebben passie voor hun stiel, maar ze ontbreken die leuke Vlaamse vrouw. Daar proberen Dina Tersago en An Lemmens iets aan te doen.

De Wereld rond met 80-jarigen (nieuw later dit najaar)

Twee jonge twintigers trekken de wereld rond met een groep nét iets minder jonge 80-jarigen, die in hun leven niet of nauwelijks hebben gereisd. Met Sieg De Doncker en Olga Leyers als compagnons de route laten de acht kersverse wereldreizigers zich meevoeren naar een paar droombestemmingen. Een onvergetelijke roadtrip met het levensverhaal van de senioren als rode draad.

Bazart – Het Begin Voorbij (nieuw later dit najaar)

Wanneer je een credo lanceert als “Liever snel naar de hel dan traag naar de hemel”, kan je er maar beter naar leven. Monsterhits, volle Sportpaleizen, prijzen, duizenden fans: Mathieu, Simon en Oliver aka Bazart beleven al twee jaar het ene succes na het andere. Een duizelingwekkend snelle klim waarvan het verhaal nog niet lang niet volledig is verteld. Tegelijk met hun tweede album is er nu Het Begin Voorbij, een special die Bazart volgt tijdens cruciale momenten op muzikaal én persoonlijk vlak.

Dance As One (nieuw later dit najaar)

Niels Destadsbader gaat op zoek naar de beste synchroon dansende act van de Lage Landen. De crew met de perfecte choreografie, het perfecte teamwork en een perfecte timing wint €50.000. Welke dansgroep is het best op elkaar ingespeeld en houdt het hoofd koel in álle omstandigheden?

The Voice Senior (nieuw later dit najaar)

Op talent staat geen leeftijd. En al zeker niet op muzikaal talent. In The Voice Senior laten muzikale 60-plussers zien wat ze waard zijn op het podium. Coaching krijgen ze van de grootste toppers in hun vak: Walter Grootaers, Dana Winner, Helmut Lotti en Natalia. Wie weet hen te raken met zijn of haar stem en verzilvert zo een plekje in één van de teams?

The Voice Kids(nieuw seizoen vanaf vrijdag 14/9 om 20.40)

De kleinste talenten verdienen de grootste show. Daarom keert The Voice Kids terug met nieuwe coaches, een nieuw decor, meer Blind Auditions en een extra halve finale. An Lemmens presenteert, Sieg De Doncker meet de temperatuur bij de kandidaten. In de draaistoelen wordt het drummen, want Laura Tesoro en Sean Dhondt krijgen gezelschap van Gers Pardoel en Hanne, Marthe en Klaasje van K3. Wie strikt de sterkste stemmen voor zijn team?

Wat Een Jaar! (nieuw vanaf zaterdag 8/9 om 20.30)

50% quiz, 50% spel en 100% nostalgie en show: dat is Wat Een Jaar! Host Koen Wauters keert met teamcaptains Nathalie Meskens en Jonas Van Geel en een rits gasten terug naar een jaar dat ze bewust meemaakten. Het nieuws, de muziek, de sport, de outfits, de decors, de meest memorabele beelden: alles dompelt hen – letterlijk – van kop tot teen onder in ‘hun’ jaar. Koen, Nathalie en Jonas leven zich uit aan de knoppen van deze onvoorspelbare teletijdsquiz.

Koppels (nieuw vanaf donderdag 6/9 om 21.40)

4 koppels geven hun privacy op om hun relatie en die van heel Vlaanderen naar een hoger niveau te tillen. Wat is het geheim van een goeie relatie? Vier Vlaamse koppels filmen hun eigen unieke relatietraining, met opdrachten die ze krijgen van Chloé De Bie en Wim Slabbinck. Zo ontdekken ze hoe ze hun leven samen een extra boost kunnen geven. Het resultaat is verrassend herkenbaar. Please do try this at home!

Jong Geweld (nieuw vanaf dinsdag 18/9 om 21.40)

Kinderen van bekénde ouders, op ónbekend terrein. Veel hebben ze niet met mekaar gemeen, alleen dat ze een bekende vader of moeder hebben. Maar toch gaan Tita (dochter van Joke Devynck en Johan Heldenbergh), Len (zoon van Günther Neefs), Chinouk (dochter van Dana Winner), Obi (zoon van Sabine Appelmans), Hebe (dochter van Peter Van de Veire) en Fiel (zoon van Bart Van Avermaet) samen op kamp. Voor een realitycheck, want ze maken kennis met leeftijdsgenoten voor wie het leven iets minder makkelijk is. De zes ondernemen een zware tocht met jongens en meisjes met een fysieke beperking, trekken op met tieners in een psychiatrische kliniek, gaan sporten met patiënten van het Zeepreventorium en bezoeken een zomerkamp voor jonge holebi’s en transgenders. Samen met Evi Hanssen maken ze een gloednieuw tv-programma, over en door jongeren, dat nauw aansluit bij Rode Neuzen Dag.

Helden Van Hier: Op Interventie (nieuw vanaf woensdag 5/9 om 20.35)

Welkom in Limburg waar politiezone CARMA zich maandenlang zelf laat schaduwen. Door camera’s. Zowel bij de kleine interventies van alledag als bij spectaculaire achtervolgingen aan de grens met Nederland of invallen met getrokken wapens in een enorme wietplantage. Helden van Hier is er altijd bij. Waar de camera voor de veiligheid moet stoppen, gaan de bodycams van de agenten verder. Nóg dichter bij de actie.

Rode Duivels (eerste match op vrijdag 7/9 om 20.20)

De sterren van het jongste WK worden de sterren van VTM, want de volgende jaren kleuren de Rode Duivels je scherm rood. Na hun historische derde plaats in Rusland verdedigen Hazard en co onze reputatie in de UEFA Nations League, een gloednieuw landentoernooi. Maar Maarten Breckx brengt je samen met o.a. Gilles De Bilde ook de vriendschappelijke wedstrijden van de Duivels én hun eerste stappen naar de Europese titel van 2020. Ook die zijn live te volgen bij VTM. Eerste afspraak voor Schotland-België op vrijdag 7 september.

Beestig (nieuw later dit najaar)

In Beestig spelen dieren de hoofdrol. Waarom gaan katten vaak in dozen zitten? Waarom kijken vogels zo graag in de spiegel? Dierenarts Joshua gaat langs bij echte dierenvrienden en geeft tips en tricks voor al wie goed voor zijn huisdier wil zorgen.

13 Geboden (nieuw vanaf maandag 10/9 om 21.50)

Een misdadiger die de wereld een geweten wil schoppen en bij elk van zijn gruweldaden teruggrijpt naar de 10 geboden. Een rechercheur die net voor zijn pensioen op een zijspoor wordt gezet. En een ambitieuze agente die enthousiast in het vak stapt. Dirk Van Dijck en Marie Vinck leiden een topcast en openen de jacht op de seriedader die ondanks de wreedheid van zijn misdaden, steeds populairder lijkt te worden.

De Geheime Missie Van Frances Lefebure

Frances Lefebure bereidt een programma voor, maar daarover later meer...

Sterkhouders

Naast 13 nieuwe programma’s, zendt VTM ook nieuwe seizoenen van enkele sterkhouders uit, zoals Familie, Het Lichaam van Coppens, Hoe Zal Ik Het Zeggen?, Beste Kijkers, The Good Doctor, Jambers in de Politiek, Cathérine, Telefacts, Faroek, Holland-België, De Kotmadam, Alloo bij de Wegpolitie, Rijker dan je Denkt?, en VTM Filmtoppers.