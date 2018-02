"Dit jaar al 20.000 dollar verdiend met drone racen"

Drones zijn niet meer weg te denken uit de lucht en droneshots zijn niet weg te slaan uit vlogs op YouTube. Ze worden in de eerste plaats gebruikt om te filmen. Maar ondertussen is er ook een nieuwe sport ontstaan: drone racing. En de piloten hopen er flink wat mee te verdienen. "Dit jaar heb ik al zo'n 20.000 dollar verdiend", vertelt Nederlander Dino Joghi (27) in 'Jong Geld'.

We spreken af met de 27-jarige drone racer Dino Joghi in een verlaten parkeergarage in Amsterdam. De racesport staat nog in z'n kinderschoenen en plekken om te trainen zijn zeldzaam. Drie à vier keer per week komt hij na z'n fulltime job trainen. Maar de kille garage staat in schril contrast met de kleurrijke racebanen, waar Dino racet voor grote sommen geld.

In Europa raakt drone racing niet meteen van de grond, maar in de Verenigde Staten wagen grote zenders als ESPN en Sky het erop. De eerste Drone Racing League haalde zo'n 30 miljoen kijkers volgens de zenders. In maart trekt Dino naar Californië om mee te dingen naar een finaleplek in de League.

