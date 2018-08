Ongegeneerd luieren aan het zwembad is geen evidentie als je meer dan tweehonderd kilo weegt. Een luxeresort in de Bahama’s speelt daar op in en biedt vakanties aan voor mensen met een maatje meer. Vanavond neemt Telefacts Zomer ons mee naar 'The Resort'. De reportage is vanavond op VTM te zien om 22.15 uur.