Dit is het eindresultaat van ‘Boer Zkt. Vrouw’

Het elfde seizoen van ‘Boer Zkt. Vrouw’ kent zijn einde. Jan en Manu vonden hun vrouw via het VTM-programma, Jitse en Jeroen vonden de liefde via een andere weg. Voor Bjorn en Evelyn eindigt het verhaal in vriendschap. Grote dupe van ‘Boer Zkt. Vrouw’ is Severien, zij werd brutaal gedumpt door ‘haar’ Jeroen en bleef met een gebroken hart achter.

Boer Jan en Romina moesten de lippen lang op elkaar houden, maar vanaf vandaag mogen ze het van de daken schreeuwen. Ja, ze zijn een koppel. “Al moeten we gezien de grote afstand nog het een en ander plannen”, zegt Jan. “Van een verhuis is voorlopig geen sprake. Maar binnenkort komt Romina sowieso al terug voor een tijdje.”

Manu en Hilde zijn dolverliefd, al was zij niet meteen zijn favoriete. “Ik dacht eerst dat Christine mijn vrouw zou worden, maar Hilde wilde het veel meer. Dat toonde ze ook, en dat had ik nodig”, vertelt hij. Nu moeten de twee tortelduifjes nog wat praktisch zaken regelen en daarna gaat Hilde bij haar boer wonen in Zuid-Afrika. “Wij blijven samen voor altijd.”

Bjorn en Evelyn vonden vriendschap bij elkaar, maar geen liefde. “Ik voelde wel iets voor haar, maar niet voldoende om een relatie te starten. Bij Evelyn waren er wel voorzichtige vlinders”, zegt hij. Evelyn zelf heeft zich erbij neergelegd. “Ik heb er met Bjorn een goede vriend bij”, aldus de blondine.

Emily wees Jitse in Noorwegen af, maar kreeg na het programma toch voorzichtige gevoelens voor de 22-jarige zorgboer. Ze reisde terug naar zijn boerderij, maar werd deze keer zelf afgewezen. “Mijn gevoelens voor haar waren toen al fel verminderd. De timing zat verkeerd”, aldus Jitse. Hij heeft ondertussen wel een nieuwe vriendin, maar is er nog niet klaar voor om haar aan de wereld voor te stellen.