Dit is het beste lied van de '90's

‘Rhythm Is A Dancer’ van Snap! staat dit jaar op nummer 1 in de Top 500 van de 90’s van Qmusic. ‘Smells like Teen Spirit’ van Nirvana - de vorige nummer 1 - moet zich dit jaar tevreden stellen met een vierde plek. ‘Zombie’ van The Cranberries en ‘Insomnia’ van Faithless vervolledigen de top 3.

Ook in 2013 en 2015 stond de monsterhit van ‘Snap!’ al op 1 in de hitlijst van Qmusic. Dolores O’Riordan, de zangeres van ‘The Cranberries, overleed begin dit jaar en dat ontging de Qmusic-luisteraar niet. ‘Zombie’ steeg maar liefst 27 plaatsen dit jaar.

De hoogste Belgische notering in de Top 500 is ‘Mia’ van Gorki op de zesde plek. Met maar liefst 11 noteringen gaat - net als vorig jaar - Clouseau opnieuw aan de haal met de prijs voor het meeste aantal nummers in de Top. ‘Afscheid Van Een Vriend’ staat symbolisch het hoogst genoteerd op nummer 11.