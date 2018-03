Dit is guilty pleasure Niels Destadsbader

Iedereen heeft een ‘guilty pleasure’. Bij zanger, acteur en presentator Niels Destadsbader is dat overduidelijk het luisteren naar 'De Samsonrock'. Dat vertelde hij deze ochtend tegen Kris Wouters in Zot Gedraaid op Joe.

“Ik ben opgegroeid met Samson & Gert”, vertelt Niels Destadsbader. En daar bleef het niet bij. De liefde voor het tv-programma is er nog altijd: “Als het programma op tv passeert, zou ik nog altijd durven te kijken”, klinkt het.

Gênant moment

Zijn ‘geheime liefde’ voor Samson en Gert zorgde in het verleden al voor gênante situaties, vertelde Niels De Stadsbader. “Mijn papa is kinesist en Tine, een meisje dat ik toen leuk vond op school, was patiënte bij hem. Om mij te verrassen stuurde mijn vader Tineke op een keer onze living binnen. Ik zat net ‘guilty pleasure-gewijs’ naar Samson & Gert te kijken. De volgende dag kwam ik op school en wist iedereen dat ik naar Samson & Gert had gekeken. Ik heb natuurlijk zelf niets tegen Samson en Gert, maar ik was toen dertien of veertien jaar en was een stoere gast die een voortrekker in de klas wilde zijn. Dat was dus wel even van hero to zero. Ik heb er meer dan drie maanden over gedaan om mijn imago op te blinken, en het is gelukkig nog gelukt”, lachte De Stadsbader.