Dit is er dit jaar nieuw in de Efteling

De Efteling, het sprookjesachtige attractiepark net over de Nederlandse grens bij Breda, maakt zich klaar voor de lente. Net als alle dagen van het jaar, is de Efteling ook in de lente elke dag open. Vanaf 31 maart opent opnieuw de stalen achtbaan Python.

De legendarische achtbaan, de eerste van de Efteling, en tevens een van de eerste in Europa, werd afgelopen winter afgebroken en volgens het oorspronkelijke ontwerp heropgebouwd, inclusief de dubbele looping, kurkentrekker en helix.

Dit voorjaar viert ook Symbolica zijn eerste verjaardag. Bezoekers kunnen er in stijl op audiëntie bij Koning Pardulfus. Daarnaast zijn er dagelijks vier voorstellingen van de parkshows Raveleijn en Sprookjesboom. En duizenden lentebloemen brengen het park in lentesfeer.

Python gaat weer open

Toen de Python in 1981 opende was het niet alleen de eerste achtbaan in de Efteling, maar ook de grootste en meest spectaculaire achtbaan op het Europese vasteland. Inmiddels heeft de Python in al die jaren een totale afstand van 309.435 km afgelegd. Na bijna acht keer de wereld rond werd het in januari tijd voor een grote opknapbeurt. Daarbij wordt de baan afgebroken en weer opnieuw opgebouwd. De ritbeleving blijft hetzelfde, want de loopings, dubbele kurkentrekker en helix komen in het nieuwe ontwerp terug. De Python gaat weer rijden vanaf 31 maart.

Vernieuwde Hans en Grietje Suite

De sprookjesachtige Hans en Grietje Suite in het Efteling Hotel is vernieuwd. In deze vijfpersoonssuite huist nu ook de heks met haar kat. Naast de Hans en Grietje Suite omvat het Efteling Hotel, gelegen vlak naast het attractiepark, meer dan twintig andere betoverende themasuites, waaronder de Sprookjesboom Suite en De Vliegende Hollander Suite.

Extra planten

In de lente ligt de Efteling er extra kleurrijk bij, met maar liefst 45.000 voorjaarsplanten zoals violen, vergeet-me-nietjes en muurbloempjes, en meer dan 80.000 bolbloemen zoals tulpen, hyacinten en narcissen.

Zomer in de Efteling

In juli en augustus blijft de Efteling dagelijks langer open. Alle attracties zijn ’s avonds extra verlicht. Op verschillende locaties in het park kun je genieten van live acts.