Dit is eerste trailer van 'The Lion King'

Fans van The Lion King hebben er lang naar uitgekeken, maar eindelijk is hij er: de trailer van de 'live action remake' staat online. De film, waarin onder meer Beyoncé als Nala haar opwachting maakt, verschijnt op 19 juli 2019 op het witte doek.

Regisseur Jon Favreau kan naast Beyonce nog rekenen op een sterrencast: James Earl Jones was in het origineel uit 1994 de stem van Simba’s vader Mufasa en neemt die rol wederom op zich. Chiwetel Ejiofor is de gemene oom Scar en Alfre Woodard speelt Simba’s moeder Sarabi.

Wrattenzwijn Pumbaa en stokstaartje Timon, de vrienden van het leeuwtje, worden neergezet door Seth Rogen en Billy Eichner. Verder zijn Florence Kasumba, Eric Andre and Keegan-Michael Key de hyena’s en verleent John Oliver zijn stem aan neushoornvogel Zazu, de vertrouweling van koning Mufasa.

Favreau maakte eerder al de succesvolle remake van Disney-klassieker The Jungle Book. Het neerzetten van The Lion King als live-action film noemt hij ‘een droom die uitkomt’. De tekenfilm uit 1994 bracht ruim 830 miljoen euro op en werd mede zo populair dankzij de muziek van Elton John en Tim Rice.