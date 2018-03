Dit doet Gert Verhulst elke ochtend

Gert Verhulst heeft een koffiemachine naast zijn bed staan. Het eerste wat hij ’s ochtends doet is een koffie drinken en naar winterbeelden kijken op televisie. Dat vertelde hij in ‘De Familie Van Elsen’ op Joe, waar hij samen met zijn dochter Marie vanmorgen te gast was.

“Het eerst wat ik doe als ik wakker word, is koffiedrinken”, zegt Gert. “Nadien zet ik de televisie aan en kijk ik naar winterbeelden. Dan kan ik zien of er sneeuw ligt in Flachau. En het gebeurt dan ook dat Dr. Phil voorbij komt op de tv. Met een koffietje, dat is de ideale manier om wakker te worden”, klinkt het.

