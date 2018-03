Dit is de nieuwe slogan van VTM

VTM verandert zijn slogan die je in de spotjes op televisie kan zien. In plaats van het huidige ‘Je beleeft het hier’ zal je vanaf vanavond ‘Zoveel om te delen’ horen en zien. “Zo willen we ons aanpassen aan de nieuwe manier van tv-kijken en de tijdsgeest van vandaag”, zegt MEDIALAAN.

“Nooit eerder was het zo makkelijk om alles met de community te delen.” Programma’s bekijken of herbekijken kan ook wanneer we maar willen. Daarom maakt het bekende ‘Je beleeft het hier’ na zes jaar plaats voor ‘Zoveel om te delen’.

VTM laat ook weten dat het met de nieuwe slogan wil blijven inzetten “op straffe Vlaamse fictie, tophumor en spetterend entertainment”. Hieronder kan je de nieuwe spot van VTM bekijken.