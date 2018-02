Dit is de nieuwe Samsung Galaxy S9

Samsung heeft in Barcelona zijn nieuwste paradepaardjes voorgesteld: de smartphones Galaxy S9 en S9+. De Zuid-Koreanen hebben de concurrentie goed in de gaten gehouden en enkele snufjes van hen overgenomen. Maar hét verkoopargument moet de camera worden.

Verrassen kon Samsung niet echt meer in Barcelona, want nagenoeg elk detail over de nieuwe telefoon was al uitgelekt. De S9 lijkt fysiek sterk op zijn voorganger, al moeten enkele kleine wijzigingen wel het gebruiksgemak vergroten. Zo is de vingerafdruksensor wat handiger geplaatst. Verder volgt Samsung niet de trend om de hoofdtelefoonaansluiting te dumpen. Niet iedereen was gelukkig toen Apple en Huawei dat wel deden.

Emoji’s

Daarnaast introduceert Samsung enkele snufjes die eerder al waren te vinden bij concurrenten als Apple en Sony. Zo zullen de S9 en S9+ via de frontcamera zogenaamde emoji's kunnen maken die echte gelaatsuitdrukkingen volgen. Dat lijkt wel erg sterk op de Animoji's van Apple. De functie om filmpjes in ‘superslowmotion’ te maken, was dan weer eerder bij de Sony Xperia te vinden.

Het is vooral met de camera dat Samsung het verschil wil maken. De Zuid-Koreanen beloven een lens "die werkt als het menselijk oog". Afhankelijk van de lichtinval past de lensopening zich aan, wat betere resultaten moet geven in het donker. Bovendien belooft het bedrijf een minder korrelig beeld. De S9+, die iets groter is dan de S9, zal twee camera's hebben op de achterkant. Dat maakt het mogelijk om objecten dichtbij scherp te fotograferen tegen een wazige achtergrond.

Superslowmotion-video’s

Zoals gezegd kan de S9 filmpjes maken in ‘superslowmotion’. Concreet betekent dat 960 frames per seconde. Samsung pakt daarbij uit met automatische detectie. De gebruiker selecteert een ruimte op zijn smartphonescherm en vervolgens begint de camera pas in slow motion te filmen als het toestel beweging opmerkt in dat geselecteerde vak. De ‘super slowmotion’-video's kunnen bewaard worden met achtergrondmuziek of als GIF-bestand om gemakkelijk te delen via sociale media.

Assistent Bixby

Verder heeft Samsung ook zijn slimme assistent Bixby verfijnd. Daarbij worden nieuwe technologieën als augmented reality en deep learning toegepast. Bixby herkent in real time objecten en kan daar informatie over geven. Een voorbeeld van Samsung zelf: richt de camera op een donut en de S9 vertelt je hoeveel calorieën je binnenspeelt als je hem opeet.

Ook de vertaaldienst biedt een nuttige toepassing. Als je de camera richt op een menukaart in het Spaans, dan toont Bixby bijna onmiddellijk de vertaling. Ook die service is niet revolutionair: het Chinese Huawei pronkte er al mee bij de lancering van zijn Mate 10 Pro.

Inruilkorting

Samsung heeft wellicht ook inspiratie geput uit het prijzenbeleid van Apple. De S9 en S9+ worden 50 euro duurder dan hun voorgangers bij lancering. De S9 zal 849 euro kosten, de S9+ 949 euro. Ter vergelijking: de iPhone X kost bij Apple minstens 1.159 euro. Samsung organiseert wel een promotie waarbij de klant inruilkorting krijgt bij het inleveren van een oude smartphone. De winkelverkoop start op 16 maart, maar voordien zijn al pre-orders mogelijk.