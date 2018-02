Dit is de nieuwe rollercoaster in Walibi

Tijdens een werfbezoek in pretpark Walibi werd de nieuwe funcoaster 'Tiki-Waka' voorgesteld, die vanaf de lente toegankelijk zal zijn voor het publiek. De familie-attractie van de Duitse attractiebouwer Gerstlauer zal 500 meter lang zijn en zal een snelheid bereiken tot 55 kilometer per uur.

De coaster zal zich in een nieuwe zone, Exotic World, bevinden, voor topattractie Challenge of Tutankhamon. De attractie wordt ook omringd door een avonturenparcours, waar bezoekers ook onder en rond de 'Tiki-Waka' in torens kunnen klimmen.

Daarnaast is de herthematisering van Aqualibi volop aan de gang, klinkt het. "Vanaf de paasvakantie zullen bezoekers ondergedompeld worden in een Caraïbische sfeer. Een extensie van 700 vierkante meter voor kinderen die niet kunnen zwemmen, Kiddie Bay, is ook in volle opbouw."

Walibi Belgium kondigde vorig jaar in juni aan dat er 100 miljoen euro geïnvesteerd zou worden in het park om er verschillende werelden te creëren. Tot dusver werd al 12 miljoen euro besteed.