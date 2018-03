Dit is de nieuwe Lara Croft

Vanaf overmorgen speelt Tomb Raider in de bioscoop. In de jaren 90 waren dat populaire computergames rond het figuurtje Lara Croft maar in 2000 werd er al een eerste film van gemaakt, toen met Angelina Jolie in de hoofdrol. Die is nu vervangen door Alicia Vikander, zij speelt een archeologe die nergens bang voor is. Vikander moest wel keihard trainen om het lijf te krijgen van Lara Croft, vertelt ze aan VTM NIEUWS-journaliste Aagje Vanthomme.

Vergeet Angelina Jolie, Alicia Vikander is de nieuwe Lara Croft. De Zweedse actrice en Oscar-winnares vertolkt een hedendaagse versie van de heldin uit het Tomb Raider-videospelletje.

“Ik werd voorgesteld aan een Lara Croft waarmee ik me kon vereenzelvigen, ze voelde erg menselijk aan”, zegt Alicia Vikander. “En naast de onverschrokken avonturierster die we al kennen, is ze ook niet bang om zich kwetsbaar op te stellen.”

Minder bloot

In de eerste Tomb Raider-films, begin 2000, zagen we Angelina Jolie nog in bikini op een boot klimmen. De nieuwe Lara Croft houdt haar kleren aan.

“Er is een groot verschil tussen geseksualiseerd worden en sexy zijn”, zegt Vikander. “Lara is in de loop der jaren veranderd, en dat komt door de tijd waarin we nu leven. Kinderen en jonge mensen die nu opgroeien, hebben gelukkig een heel ander idee over wat aantrekkelijk en sexy is.”

Straffe stunts

De actrice trainde vier maanden om eruit zien als de stoere avonturierster die in de jungle op zoek gaat naar haar vader. Ze deed haar stunts vaak zelf.

“Er zijn altijd stuntmeisjes aanwezig die je helpen omdat je de stunts zoveel keer opnieuw uit verschillende hoeken moet doen, maar ja, ik heb echt doorgeduwd omdat ik de stunts zelf wilde proberen”, aldus Vikander. Ze raakte niet gewond maar heeft wel pijn gehad. “En ik had ook veel blauwe plekken en schrammen op mijn lichaam.”

Lara Croft 2.0 is vanaf deze week in de cinema te zien.