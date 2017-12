Dit is de kleinste gsm ter wereld

De kleinste gsm ter wereld is de nieuwe Zanco Tiny T1 en is razend populair. Hij is slechts 46,7 millimeter groot weegt maar dertien gram. Hij heeft zelfs een leuk extraatje: er zitten dertien stemvervormers in.

Het toestel werkt met elke telecomprovider ter wereld en heeft een inbox met een capaciteit van vijftig sms’en en je kan er driehonderd contacten in opslaan. De batterij gaat drie dagen mee. Een Zanco Tiny T1 kost je 39 euro.

Spionagegadgets Zanco is eigenlijk een bedrijf dat spionagegadgets maakt. In hun nieuw gsm’etje zitten dan ook dertien stemvervormers. Je kan van een mannenstem een vrouwenstem maken, maar er zitten ook bekende stemmen in zoals de stem van Optimus Prime van de film Transformers of van het tekenfilmrobotje Wall-E.

Populair De gsm is nog niet verkrijgbaar, maar is toch al erg populair. Je kan hem wel al bestellen via de website Kickstarter. De bedoeling van bedrijven die daar hun product aanbieden, is om zoveel mogelijk geld in te zamelen om het effectief te lanceren. Tot nu toe is al meer dan 100.000 euro ingezameld, terwijl het streefdoel maar 28.000 euro was.

Of het echt handig is om er sms-berichten op te lezen, valt te betwisten, want het schermpje is maar 12,5 mm breed.