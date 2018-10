Australiër Orlando Marzo is verkozen tot beste barman ter wereld. De World Class Club- bartendercompetitie in Berlijn is al aan haar tiende editie toe. Marzo werkt als barman in een restaurant in Melbourne. Hij nam het in verschillende opdrachten op tegen 56 bartenders van over de hele wereld. Ook de Belgische barman David Lebeer van The Cobbler in Gent, streed mee voor de titel. In juni werd Lebeer nog verkozen tot beste barman van ons land.