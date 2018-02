Dit is beste Belgische Eurosonglied

Bezoekers van de website songfestival.be hebben het nummer 'Rhythm Inside' van Loïc Nottet verkozen tot beste Songfestivallied van België. 'City Lights' van Blanche werd tweede, het brons was voor 'J'aime la vie' van Sandra Kim.

Op de website songfestival.be konden bezoekers drie maanden lang stemmen voor de beste Belgische inzending. Uiteindelijk kwam 'Rhythm Inside', het nummer waarmee Loïc Nottet in 2015 vierde eindigde, als winnaar uit de bus.

De tweede plaats was voor de inzending van vorig jaar: 'City Lights' van zangeres Blanche. Ook zij eindigde op een mooie vierde plaats.

Sandra Kim vervolledigt de top drie met haar 'J'aime la vie', waarmee ze in 1986 als enige Belgische ooit het Songfestival won. De top vijf wordt afgesloten met 'Me and my guitar' van Tom Dice en 'Sanomi' van Urban Trad.