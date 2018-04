Dit is affiche Suikerrock

De Canadese zangeres Alanis Morissette, Pitbull, dj Lost Frequencies en de legendarische groepen Kool & The Gang en OMD zijn de toppers van het Tiense stadsfestival Suikerrock. Dat vindt plaats van 27 tot en met 29 juli in het stadscentrum van de suikerstad.

Op vrijdag 27 juli staat Lost Frequencies op het podium. Ook Pitbull, Kraantje Pappie, Lil Kleine en Jebroer zijn van de partij.

Een dag later, op zaterdag 28 juli, is het de beurt aan Alanis Morissette, die in de jaren negentig een heleboel hits had zoals "Ironic" en "You Oughta Know", Anouk, White Lies en Goo Goo Dolls.

Afsluiten doet Suikerrock op zondag 29 juli met de funkgroep Kool & The Gang, Orchestral Manoeuvres in the Dark, Stan Van Samang, Gers Pardoel, Soufiane Eddyani en De Ketnetband. Jaarlijks krijgt Suikerrock ongeveer 100.000 bezoekers over de vloer