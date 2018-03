Disney lanceert nieuwe cruise in Zuid-Europa

Disney lanceert volgend jaar een cruise in Zuid-Europa. Dat schrijft het gerenommeerde reismagazine ‘Travel + Leisure’. De eerste cruise van de nieuwe Disney Cruise Line zal beginnen in Civitavecchia, een dorp vlakbij Rome.

Vandaar brengt het schip haar reizigers naar het Italiaanse Salerno en La Spezia, Villefranche-sur-Mer en Marseilles aan de Franse Riviera, en Barcelona. Het schip vaart voor het eerst uit in juni 2019.

Daarnaast heeft Disney nog zeven andere routes in Europa, waaronder een in Zweden en een in Noord-Ierland. Wie geïnteresseerd is om Zuid-Europa “op de meest magische manier ooit’ te bezoeken vind alle informatie hier.