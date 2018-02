Disney investeert 2 miljard in pretpark Parijs

The Walt Disney Company gaat 2 miljard euro investeren in zijn pretpark bij Parijs, zo kondigde het Amerikaanse concern aan, na een ontmoeting tussen topman Robert Iger en de Franse president Emmanuel Macron.

In het pretpark komen drie nieuwe zones, die in het teken zullen staan van de Marvel-stripfiguren zoals The Hulk en Spider-Man, van de film Frozen en van Star Wars. Er komen ook nieuwe attracties en live entertainment. De verschillende zones zullen verbonden worden met een meer. De investering start in 2021 en is gespreid over meerdere jaren.

Ambitieus project

"Het investeringsplan is één van de meest ambitieuze projecten van Disneyland Parijs, sinds de opening in 1992", staat in een persbericht van het concern. Het toont volgens Disney ook het engagement aan om het langetermijnsucces van het merk Disney in Europa te garanderen.

Populaire bestemming

Disneyland Parijs is naar eigen zeggen de belangrijkste toeristische bestemming, goed voor 320 miljoen bezoekers sinds de opening 25 jaar geleden. Het park, op zo'n 32 kilometer ten oosten van Parijs, bevindt zich op een site van 2.230 hectare, waarvan echter nog maar de helft is ingenomen.

Disneyland Parijs mag dan wel veel bezoekers trekken, het bedrijf Eurodisney had jarenlang financiële problemen door onder meer de zware schuldenlast. Vorig jaar nam Walt Disney de controle over, nu wordt er dus flink geld in gepompt.