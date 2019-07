Disney deelt hilarische bloopers uit Avengers: Endgame

Disney heeft een reeks bloopers vrijgegeven uit de opnames van Avengers: Endgame. De film is de meeste lucratieve ooit: hij bracht al meer dan 2.790.000.000 (2 miljard 790 miljoen) euro op. Disney heeft dus reden genoeg om leuke beeldjes met de fans te delen.

Eén reden voor het succes van de film is de indrukwekkende cast, en die krijgen we nu van hun grappigste kant te zien. Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson en Chris Hemsworth: ze passeren allemaal de revue in de grappige compilatie.