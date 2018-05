Dhont:"Ik begin meteen aan nieuwe film"

De 26-jarige Gentse regisseur Lukas Dhont heeft met zijn film 'Girl' de Caméra d'Or gewonnen op het filmfestival in Cannes. “We zijn ontzettend fier”, vertelt Lukas vanuit Cannes aan VTM NIEUWS. De jonge regisseur heeft duidelijk de smaak te pakken. “Maandag begin ik te schrijven aan een nieuwe film", klinkt het enthousiast.

De film 'Girl' ging in Cannes aan de haal met de Caméra d'Or, dat is de bekroning voor het beste regiedebuut. Dhont is de eerste Vlaamse filmmaker die de prijs in de wacht sleept. Een hele prestatie voor een jonge regisseur van 26. “Het is een prijs die je maar een keer in je leven kan winnen”, zegt de regisseur aan VTM NIEUWS. “Dat we die prijs gewonnen hebben met deze film is ongelofelijk.”

Benicio Del Toro: “Crazy”

De film vertelt het waargebeurde verhaal van een tiener die geboren is als jongen en ballerina wil worden. Niemand minder dan topacteur en jurylid, Benicio Del Toro, vond de film buitengewoon. “Hij kwam naar ons en zei dat hij de film echt crazy vond. Het is fantastisch om zoiets van hem te horen.”

Thematiek

Eerder won "Girl" al de Queer Palm 2018, een bekroning voor films in Cannes die thema's als homoseksualiteit, biseksualiteit of transseksualiteit in de kijker zetten. Acteur Victor Polster kreeg ook de prijs voor de beste vertolking in de competitie "Un certain regard". En eerder kreeg de film in dezelfde competitie ook de prijs van de internationale fimcritici (Fipresci).

Dankwoord

In zijn dankwoord bedankte Dhont zijn entourage. "Ik draag de film op aan twee buitengewone mensen. Zij, zonder wie de film er niet gekomen zou zijn (en op wiens verhaal de langspeelfilm is gebaseerd) En hij, die op 16-jarige leeftijd de rol op zich genomen heeft zonder zich zorgen te maken over wat men zou zeggen", aldus Dhont, verwijzend naar de 16-jarige hoofdrolspeler Victor Polster, met wie Dhont de trofee in ontvangst nam.

Nieuwe film

Dhont heeft nu duidelijk de filmmicrobe te pakken. “Nu ga ik nog even bekomen, maar als ik maandag terug ben, begin ik opnieuw te schrijven aan een nieuwe film”, klinkt het enthousiast.

Lees ook: 'Girl' wint prijs voor beste regiedebuut

Bekijk ook: