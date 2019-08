Deze week is het de internationale week van de borstvoeding. Het initiatief is door de World Alliance for Breastfeeding Action in het leven geroepen om de aandacht te vestigen op het belang van borstvoeding. Astrid Coppens en Veerle uit ‘Blind Getrouwd’ zetten het initiatief op Instagram in de spotlight, maar ook in het verleden getuigden heel wat sterren al over het thema.